شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشترط أن يكون تشطيب شقة «التمويل العقاري» كاملا؟.. «البنك المركزي» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، شروط حصول الشباب محدودي الدخل على شقة بسعر الإيجار من التمويل العقاري لعام 2021، مضيفة أن فئة محدودي الدخل هي الفئة التي يكون صافي دخل الأسرة 6 آلاف جنيه أو الفرد صافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه، وأوضحت أن الحد الأقصى لسعر الوحدات المطروحة لمحدودي الدخل يصل إلى 350 ألف جنيه، والوحدة تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وتكون مرخصة للترخيص الدائم وليس للإسكان السياحي.

وأضافت «بدوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أن هذه المبادرة ليست الأولى، حيث كان هناك مبادرة عام 2014 بـ20 مليار جنيه، تهدف لتوفير شقق لمحدودي الدخل، مشيرة إلى أن المبادرة التي تم الإعلان عنها الخاصة بالتمويل العقاري الجديد، إذ أنها مبادرة غير مسبوق بخصوص سعر الفائدة المنحفض بـ3% وعلى 30 عاما، مشددة على أن مثل هذه المبادرة وبقيمة الفائدة لم تحدث من قبل في مصر، ولفتت إلى أن المبادرة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.

وتابعت: «شرط أن تكون الشقة كاملة التشطيب لكي يتم التأكد من ضمان السكن المباشر وعدم بيعها»، مشددة على أنه لا يشترط أن يكون التشطيب كاملًا، فقط أن يكون تم توصيل جميع المرافق لها من صرف صحي وكهرباء ومياه».

وأضافت أن هناك شروطا لضمان توفير الشقق لمحدودي الدخل ويمتهنون المهن الحرة، وهناك إطار عام لتوفير الشقق لهذه الفئة، موضحة: «سيتم بدء طرح المبادرة قبل هذا الشهر.. ولن يتم استبعاد إلا من حصل على ميزة من المبادرات السابقة والمماثلة للمبادرة».