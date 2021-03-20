شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي عن اليوم العالمي للسعادة: المفاهيم تغيرت كثيرًا بعد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الإعلامية لميس الحديدي على حلول يوم السعادة العالمي الذي يصادف العشرين من مارس من كل عام، قائلة: «النهاردة اليوم العالمي للسعادة لكن الحقيقة أن مفهوم السعادة تغير كثيرًا في أعقاب كورونا حيث لم تعد الأشياء الأساسية المتعلقة بالنجاح والترقي والثروة وأصبحت الآن هي الأمان والصحة والنجاة».

وقالت لميس، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «ON»: «حاجات صغيرة جداً كنا شايفينها من المسلمات في حياتنا إننا نخرج مش خايفين إننا نقابل الناس من غير كمامة أو تحضن أهلك وابوك وأولادك وأصحابك، بقينا بنخاف نحضن بعض الموضوع بقى غريب جداً السعادة باتت الاحساس بالأمان والرعب اللي عايشينه من خوفنا على أهالينا لم تعد الأشياء التقليدية».

وأضافت: «عام بعد الكورونا لو سألنا كل واحد عن مفهوم السعادة هنلاقيه تغير، أنا بالنسبة لي ركوب الطيارة كان بيمثل مصدر كبير للسعادة أو أني أركب العربية من غير كمامة أو أمشي في الهوا سعادة، مفاهيم السعادة تغيرت وبقت حاجات صغيرة جدًا».