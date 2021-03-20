شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب يشارك في «ملحمة طابا» بمناسبة العيد القومي في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، محاضرة بمناسبة ذكرى مرور 32 عاما لرفع العلم المصرى على طابا، برعاية وحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسيد القصيروزيرالزراعة واستصلاح الأرضي، والدكتور مفيد شهاب الدين عضو هيئة الدفاع المصرية عن طابا أمام محكمة التحكيم الدولية، ووزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان.



يأتى ذلك في إطار احتفالات محافظة جنوب سيناء بذكرى تحرير طابا، ورفع العلم المصرى عليها يوم 19 مارس 1989 كآخر بقعة يتم تحريرها من أراضي سيناء التي احتلتها إسرائيل خلال عدوان يونيو 1967، وألقى الدكتور مفيد شهاب، محاضرة بعنوان «ملحمة طابا في جوانبها التاريخية والسياسية والقانونية»، بمقر جامعة الملك سلمان بمدينة شرم الشيخ.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن مصر لن تضيع طالما هناك رجال شرفاء يحمونها ولا يتركون أبدًا شبرًا من أرضها، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة.

وأضاف فودة أن أرض سيناء الطاهرة تجلى عليها الله وتكلم على أرضها، وأنه تم استعادة كل شبر منها بفضل تحديات جنود القوات المسلحة البواسل التي اسيلت دمائهم وروت الأرض لتستعيد مصر كل شبر من أرضها، متابعا: «حرصت على حضور الدكتور مفيد شهاب لهذه الندوة لأنه أحد الرجال العظماء الذين لعبوا دورًا كبيرًا في استعادة أرض مصر وتمكن ومعه رجال مصر الشرفاء من استعادة طابا».

ومن جانبه أعرب الدكتور مفيد شهاب عن سعادته بوجوده في أرض الفيروز في تلك المناسبة الغالية وهي الاحتفال باستعادة وتحرير آخر بقعة من أرض سيناء الطاهرة من أيدى الاحتلال الإسرائيلى، بعد ما دام لمدة 20 عامًا، حتى تمكن رجال مصر الشرفاء من خلال التحكيم الدولي من استعادة طابا ورأس النقب.

وأضاف شهاب: «جميعًا نرى التطوير الذي حدث ويحدث على أرض شرم الشيخ بشكل خاص ومحافظة جنوب سيناء بشكل عام، تذكر كيف كانت شرم الشيخ وكيف أصبحت فلم تكن توجد فيها مظاهر الحياة إلا قليلًا وأعبر عن سعادتي لوجدي في السرح العلمي المتميز جامعة الملك سلمان التي تجدس العلاقات المتميزة بين السعودية ومصر، اهنئ المحافظ بالعيد القومى للمحافظة التي اختارت يوما عظيما وهو تحرير طابا ليكون العيد القومي وهو له دلالته».

ووجه الدكتور مفيد شهاب، التحية والشكر إلى الجندية والعسكرية المصرية، التي حاربت من أجل استعادة كل بقعة في أرض سيناء، في حرب اكتوبر المجيد، مضيفا أنه لولا الجهد والعقل والتخطيط المصري، الذي نفذ وحقق عبور قناة السويس، وهدم خط برلين الحصين، لما كنا استطعنا استعادة أي بقعة من أراضي سيناء، والتي كانت لولاها ما كنا هنا اليوم نتحدث عن ذكرى استعادة طابا، ورفع العلم المصرى على أرضها الغالية، التي دفع ثمنها دماء الجنود والضباط المصريين، من أبطال وشهداء حرب أكتوبر المجيد.

وأضاف شهاب أن التخطيط الذي وضعه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، كان السبب في استعادة ما بقي من الأراضي المصرية في محافظة جنوب سيناء، دون إراقة نقطة دم واحدة، موضحا أن وثيقة مبادئ السلام، التي وضعها الرئيس السادات، كانت نقطة البداية للاستفادة الكاملة وتحرير أراضى سيناء من براثن الدنس الإسرائيلى، والتى بدأت وفقا للبرنامج الزمنى للوثيقة المبدأية، في 9 مارس 1979 وتنتهي في أبريل 1982.

وأكد الدكتور مفيد شهاب أن المفاوضات السياسية والرسمية بين الجانبان المصرى والعدو الإسرائيلى كانت شرسة وفى غاية الضراوة ووصلت إلى حد تكسير العظام، اعتقادا من الجانب الإسرائيلي، بأن مصر ستصمت وتغض البصر، عن النقاط التي تحتلها اسرائيل، إلا أنه تم الإعلان عن تحرير كامل الأراضي المصرية.

وأوضح شهاب، أن مساحة طابا صغيرة للغاية، إلا أن أهميتها العسكرية والسياسية والسياحة والمعدنية، كانت تفوق قيمة مساحتها كثيرا، متابعا:«حاول الإسرائليين، التفاوض معنا عل تقاسم مساحة طابا، أو إعلانها ذات سيادة مشتركة، فما كان من لجنة المفاوضات المصرية، إلا الرد بحزم، بأن كل حبة تراب وذرة رمال مصرية، هي الشرف والعزة والكرامة، ومن يفرط فيها نزع عنه رداء الشرف والكرامة، فلن نفرط في شبر واحد من مصر».

وأكد شهاب أن مصر لجأت إلى القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية، بعد فشل كل المفاوضات بين مصر وإسرائيل، وكانت اللجنة المصرية تتفاوض.



وأوضح الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الدكتور مفيد شهاب كان أحد الذين درسوا له في كلية الحقوق، مضيفًا أن الندوة التي نظمتها محافظة جنوب سيناء تحت عنوان «ملحمة طابا في جوانبها السياسية والتاريخية والقانونية» تعطى علامة مهمة على أن أرض مصر هي سر الإلهام يدافع عنها شعب عظيم.

وفي نهاية المحاضرة تم تكريم محافظ جنوب سيناء الدكتور مفيد شهاب ووزير الزراعة والكاتب الصحفي كرم جبر.