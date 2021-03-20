شكرا لقرائتكم خبر عن عالم بـ«الأوقاف»: بر الوالدين يعادل الجهاد في سبيل الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أشرف عبدالجواد، من علماء وزارة الأوقاف، إن الأم هي التي تعطي ولا تنتظر أن تأخذ مقابل العطاء، و«مهما حاول الشخص أن يفعل ويقدم لها فلن يستطيع أن يرد جميلها عليه ولو بقدر ذرة صغيرة؛ فهي سبب وجوده على هذه الحياة، وسبب نجاحه، تُعطيه من دمها وصحّتها لتكبر وتنشأ صحيحاً سليماً».

وأضاف عبدالجواد، خلال برنامج «حلو الكلام» على قناة «صدى البلد»: «الأم هي عونك في الدنيا، وهي التي تُدخلك الجنّة، فقد أتى رجلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال (إني أشتَهي الجهادَ ولا أقدِرُ عليه، قال: هل بقِي مِن والديك أحَد؟ قال: أُمي، قال: فأبلِ اللهَ في بِرِها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، فإذا رضيت عنك أمك فاتق اللهَ وبِرها)».

وتابع: «لقد حرص الإسلام على بر الوالدين، وأولى الأم عناية كبيرة، ويظهر ذلك من خلال الأحاديث النبوية الشريفة، والتي تحض على طاعة الأم، وقد سار الصحابة الكرام على نهج الرسول صلّى الله عليه وسلّم في حثّ الناس على تقدير الأمهات والعناية بهن، وذلك لأهمية الأم في توعية وتربية الأجيال».