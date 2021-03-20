شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا .. تأسيس «بنك معرفة» تابع لنقابة المهندسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتفق الدكتور حماد عبدالله رئيس المكتب الفني وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، مع المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، لعقد لقاءات مكثفة قريبا، وذلك بشأن تأسيس بنك للمعرفة تابع لنقابة المهندسين.

وأشار حماد، لـ «المصري اليوم»، أنه من المقرر أن يشارك في تلك اللقاءات جميع الشركات العاملة في مجال المعلومات، للاتفاق على الخطوات التنفيذية، لإقامة بنك معرفه للنقابة، مشيرا إلى أن المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات، قامت بجهود وتحركات لدعم النقابة، فيما يتعلق ببنك المعرفة الذي يقدم خدماته مجانا.