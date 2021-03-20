شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: مصر لم تدخل الموجة الثالثة لفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن مصر لم تدخل الموجة الثالثة لفيروس كورونا، ومازالت في الموجة الثانية، والوضع الوبائي متذبذب بين الارتفاع والانخفاض في عدد الإصابات.

وأشارت «وجيدة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إلى أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والحصول على التطعيم سيمنع مصر من الدخول في الموجة الثالثة، مشددة على أهمية الحصول على لقاح كورونا خاصة للفئات العرضة للمضاعفات.