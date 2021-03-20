شكرا لقرائتكم خبر عن حدث نادر.. ظهور القرش الحوتي «بهلول» بالقرب من «فنادير الغردقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد عدد من الغطاسين ظهور القرش الحوتي الشهير ببهلول اليوم السبت، بالقرب من منطقة الفنادير أمام شواطئ مدينة الغردقة حيث قام عدد من الغطاسين المصريين والأجانب بمياه البحر الأحمر بالتقاط الصور التذكارية والسباحة معه، حيث عبروا عن سعادتهم برؤية الحوث.

حذر مسؤولو جمعيات المحافظة البيئة البحرية من محاولة لمس أو ركوب أو مطاردة القرش الحوتي وكذلك محاولة تغير مسار تحركه، وعند رصده السماح له بالتحرك والتصرف بشكل طبيعى والحفاظ على وجود مسافة لا تقل عن 3 أمتار من أمامه و4 من خلفه لتجنب الإصابة لنفسك أو القرش الحوت. واعتبر المتخصصون في علوم البحار، أن تعدد ظهور الحوت القرشي بالبحر الأحمر حدث بيئي نادر وفريد وأن عدم ايذاءه أو مطاردته شجعه على البقاء.

القرش الحوتي المنقط الجلد والضخم المهدد بالانقراض والمحظور صيده والنادر الظهور مسالم ولا يؤذي والذي يسميه أهالي الغردقة «بهلول» يترواح طوله ما بين 5 إلى 6 أمتار ويتغذى على الهائمات الحيوانية بفتح فمه للحصول على كمية كبيرة من المياه ليقوم بتصفيتها من خلال عملية (فلترة) للحصول على غذائه منها وأنه من النوع المسالم للإنسان ولا توجد بفم القرش الحوتي أي أسنان يفترس بها، وهو أكبر أنواع أسماك القرش وأكبر الأسماك على الإطلاق، وقد يصل طوله إلى 12.65 متر ويبلغ وزنه 21.5 طن وهو النوع الوحيد من جنس Rhincodon والتى تنتمى إلى عائلة Rhincodontidae (التى كانت تُسمى Rhinodontes قبل العام 19844)، ويتم العثور على أسماك القرش الحُوت في المحيطات الاستوائية والدافئة وتعيش في البحار المفتوحة، ويصل عُمرها إلى حوالي 70 عاما، وظهر قبل حوالي 60 مليون سنة مضت، وعلى الرغم من ضخامة أحجامه وكبر حجم فمه، فإنه يتغذى أساساً وإن لم يكن حصراً على العوالق والنباتات الميكروسكوبية والحيوانات والأسماك الصغيرة وغير مؤذية.