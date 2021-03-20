الزراعة: معهد الصحة الحيوانية ينظم دورة لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نظم معهد بحوث الحيوان التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ندوة إرشادية تحت رعاية الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، بمقر مركز تجميع الألبان بمركز إبشواي بالفيوم، حول أهمية مراكز تجميع الألبان ودورها الفعال للقضاء على العشوائية في تداول اللبن خاصة مع الباعة المتجولة.

وقالت وزارة الزراعة، في بيان لها مساء السبت، إن توضيح الصورة السليمة للبن الصحي ووجوب تفادي متبقيات الأدوية والمواد الفوسفورية كمتبقيات رش المبيدات الزراعية أو للحيوانات والمواد الحافظة الضارة بل وغش اللبن بالماء، كما تم تبيين الشروط اللازم توافرها لتخزين اللبن بصورة آمنة والطرق السليمة لنقل اللبن.

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