نشرة الحوادث المسائية.. مقتل مُعلمة في أكتوبر وقرار بشأن محاكمة تامر أمين بسبب "تصريحات الصعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

رئيس استئناف القاهرة يوافق على تشكيل لجنة تطوير إدارات المحاكم

وافق المستشار عبده عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، على تشكيل لجنة إعادة الهيكلة الإدارية وتطوير إدارات وأقسام محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وتسمية أعضائها.

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توقف حركة المرور بشارع البطل في المهندسين بسبب حريق سيارة

توقفت حركة المرور بشارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، إثر اندلاع حريق بسيارة، ما أدى إلى توقف حركة السيارات في الاتجاه من شارع جامعة الدول العربية، وصولا إلى الدقي.

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النيابة تحقق مع المتهم بقتل مدرسة في أكتوبر

تجري النيابة العامة بأكتوبر برئاسة المستشار أسامة ربيع رئيس نيابة أكتوبر أول تحقيقاتها مع المتهم بقتل مدرسة أزهرية داخل شقتها بحدائق أكتوبر.

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29 مارس.. محاكمة تامر أمين بسبب "تصريحات الصعيد"

حددت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 29 مارس المقبل، لنظر محاكمة تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعيد.

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تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سبّ وقذف نزار الفارس لـ22 مارس

قررت المحكمة الاقتصادية (قاضي التحضير)، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس لجلسة 22 مارس، لندب خبير لفحص حلقتها وبيان وجود تقطيع من عدمه.

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"الإدارية العليا" تقضي بمنح سيدة الولاية التعليمية على طفليها

حصلت السيدة زغلولة سعيد زكى أبوشنب، اليوم السبت، قبل ساعات من الاحتفال بعيد الأم على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 12217 لسنة 15 ق الصادر أيضا في عيد الأم بجلسة 21 مارس 2016 بتأييد قرار الإدارة التعليمية برفض تسليم الملفات الدراسية للأب عمر عيد عمر، الخاصة بالطفلين: إسراء بالفرقة الأولى الإعدادية بمدرسة النهضة بإدارة العامرية التعليمية بمحافظة الإسكندرية، ومحمد بالصف السادس الابتدائي بذات المدرسة، بقصد تحويلهما إلى مدرسة النجاح الإعدادية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر إقامة الأب.

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الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 1.5 مليار جنيه قيمة قضايا خلال أسبوع

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 58 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و1.5 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

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"الأمن العام": كشف لغز مقتل معلمة في أكتوبر.. وضبط الجناة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط سائق يقتل مدرسة لسرقة مسكنها في حدائق أكتوبر

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الداخلية تلاحق تجار "الكيف" وتضبط كوكتيل مخدرات في 5 محافظات

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف تلك العناصر وأمكن ضبط التالي:-

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