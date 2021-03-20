شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لقاحات كورونا المتداولة في العالم «آمنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، أن وزيرة الصحة أكدت على ضرورة الانتهاء من عملية تطعيم المواطنين الأعلى خطورة بين الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإليكتروني للحصول على لقاح كورونا بنهاية الشهر الجاري.

وأشارت «عاصم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إلى أن إجمالي عدد من سجلوا بياناتهم على الموقع الإليكتروني اقترب من نصف مليون شخص، منوهة بأنهم لاحظوا أن المواطنين عند التسجيل على الموقع الإليكتروني للحصول على اللقاح لا يسجلوا بياناتهم كاملة.

وشددت على ضرورة أن يحرص كل مواطن يسجل بياناته على الموقع أن تكون بياناته كاملة وخاصة فيما يتعلق بالأمراض المزمنة المصاحبة، ومن يصعب عليه عملية التسجيل يمكنه الاتصال على الخط الساخن للوزارة لمساعدته في عملية التسجيل.

وأكدت أن لقاحات كورونا المتداولة على مستوى العالم «مظلومة»، مشيرة إلى أنه لم يثبت تسبب أي لقاح في الإصابة بمشكلة صحية توجب إيقاف التطعيم.

وأشارت «عاصم» إلى أن الفئات التي يتم تطعيمها باللقاح حاليا هم الفئات الأعلى خطورة، منوهة بأن لقاح كورونا يقي من الدخول في مضاعفات الإصابة بالعدوى، ولكنه لا يقي من الإصابة من الأمراض العادية التي يمكن أن تحدث مثل حدوث أمراض في القلب أو الرئة أو أمراض أخرى.

وأكدت مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث أن لقاحات كورونا التي يتم تداولها آمنة، وتم دراستها وفحصها بشكل جيد قبل إتاحتها للمواطنين.