شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تستقبل وفدا من منطقة التجنيد للكشف على طلاب ذوي الاحتياجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تيسيرا على الطلاب «ذوي الاحتياجات الخاصة» في الحصول على الإعفاء من التجنيد، دون بذل أي جهد في التوجه إلى منطقة التجنيد، تستقبل جامعة كفر الشيخ، غدا الأحد، وفدًا من منطقة تجنيد المنصورة، وذلك لإجراء الكشف الطبي على الطلاب «ذوي الاحتياجات الخاصة» لتحديد مدى لياقتهم الطبية وموقفهم من التجنيد وتسليم الشهادات لهم.

ويقوم وفد منطقة التجنيد بالكشف الطبي على طلاب ذوي القدرات الخاصة، في كلية التربية الرياضية بالجامعة.

وتمثلت الأوراق المطلوبة لإنجاز هذه المهمة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة ميلاد بها الرقم الثلاثي، وفيش جنائي حديث الاستخراج، وبطاقة 6 جند التي تم تسليمها إلى شؤون الطلاب.

قال الدكتور بعد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، إن إجراء الكشف الطبي على الطلاب في الجامعة، بهدف التيسير على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على شهادة التجنيد دون بذل أي جهد في التوجه إلى منطقة التجنيد.

وأضاف أن الطلاب المحدد موقفهم من ذوي الاحتياجات سيتسلمون شهادات المعاملة التجنيدية في وقت لاحق بالجامعة، وضمها لملف التخرج ضمانًا لإعطاء الطلاب خدمات مميزة.