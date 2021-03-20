شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: «سجل نفسك» لا تهدف لفرض ضرائب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حملة «سجل نفسك»، التى أطلقتها الوزارة لتسجيل العمالة المصرية بالخارج، والتى تتيح الاطلاع على احتياجاتهم، وإزالة أى عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم وتقديم جميع الخدمات لهم.

وقال «سعفان»، على هامش متابعته آليات تنفيذ الحملة مع مكاتب التمثيل العمالى بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، إن الحملة ستسهل للعاملين المصريين فى الخارج الحصول على خدمات جميع الأجهزة التنفيذية بمصر ومكاتب التمثيل العمالى وسفارات وقنصليات مصر بالخارج، فضلًا عن سهولة التواصل معهم، خاصة وقت الأزمات، وإعداد الدراسات اللازمة لخدمة العاملين، ومعرفة أعداد العاملين المصريين بالخارج العائدين بشكل نهائى لاستيعابهم فى سوق العمل المصرية. وشدد على أن الحملة لا تهدف إلى فرض ضرائب على العاملين المصريين بالخارج، لافتًا إلى أن نجاح الحملة قد يسهم إلى حد كبير فى كسب ثقة المصريين العاملين بالخارج، وتحقيق التواصل الكامل بينهم وبين كل الوزارات وأجهزة الدولة.

وأوضح الوزير أنه على جميع العاملين المصريين بالخارج تسجيل بياناتهم بالاستمارة الخاصة بالعمالة المصرية بالخارج، على موقع الوزارة الرسمى، ولفت إلى أن السفارات والقنصليات المصرية والمكاتب العمالية ستكون على اتصال بهم من خلال البيانات المسجلة لتحقيق التواصل الكامل.

ووجّه الوزير مكاتب التمثيل العمالى بالخارج بمتابعة الحملة وتذليل أى معوقات أثناء عملية التسجيل، وعقد الندوات من خلال المنصات الإلكترونية لتعريف المصريين بالخارج بأهمية التسجيل، الذى يأتى فى إطار اهتمام الدولة برعاية أبنائها من المصريين بالخارج.