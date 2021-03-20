شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم 4 تماثيل من «كِباش» معبد الكرنك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت فرق الترميم العاملة فى تماثيل «كِباش» معبد الكرنك من أعمال ترميم ورفع كفاءة 4 تماثيل، فيما يستمر فريق المُرمِّمين فى رفع كفاءة وتطوير الـ15 تمثالًا الباقية فى الصرح الأول من معبد الكرنك، وسيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أعمال الترميم تضمنت إزالة الأسمنت الأسود من صف التماثيل الشمالى، ويتم عمل إحلال وترميم وتجديد بمواد ترميمية تتناسب مع الحجر الرملى.

وأضاف أن أعمال ترميم تماثيل الكِباش تضمنت التماثيل الموجودة فى الصرح الأول من معبد الكرنك، والصف الشمالى من مجموعة التماثيل الـ19 الموجودة بالمعبد، بعد نجاح المُرمِّمين المصريين فى ترميم 29 كبشًا الفترة الماضية.

وأوضح أن مجموعة المُرمِّمين المصريين الذين يشرفون على أعمال ترميم ورفع كفاءة التماثيل الـ19 بذلوا مجهودًا كبيرًا لجمع الكِباش المُحطَّمة بشكل كبير، وأنه تم تجميع التماثيل وإزالة الجبس والطوب الأحمر والترميمات القديمة، التى كانت فى حالة سيئة من الحفظ بسبب أعمال الترميم الخاطئة التى أُجريت عليها أوائل السبعينيات، إذ تم وقتها ترميم ورفع هذه الكِباش على طبقة من الرديم الحديث المغطى بـ«مونة» من الأسمنت والطوب الأحمر، وقطع صغيرة من الأحجار، ما أثر سلبًا عليها، وسمح بتسرب المياه الجوفية بين الجزء السفلى لها، والتى أدت إلى تحويل بعض أجزاء من قاعدة الكبش إلى بودرة رملية.

وكانت وزارة السياحة والآثار، قد بدأت تنفيذ مشروع ترميم طريق الكباش والمنطقة التاريخية المحيطة به، بالإضافة إلى ترميم عدد من القطع الأثرية فى معبد الكرنك.