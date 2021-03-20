شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسي يطالب المواطنين بإخلاء أسطح المنازل يوم 3 أبريل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بإخلاء أسطح المنازل يوم 3 إبريل، الذي يتم نقل فيه موكب المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن العالم سيشاهد موكب المومياوات الملكية وسيتم إجراء تصوير جوي.

وأشار موسى إلى أن مسار موكب المومياوات سيكون بداية من التحرير حتى الفسطاط لمتحف الحضارة المصرية مطالبا بإخلاء أسطح المنازل في المنطقة المحيطة بمسار موكب المومياوات.