شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول» تطور مستودع التعاون بمسطرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن التطوير المستمر للمناطق الجغرافية البترولية يحقق أهداف استراتيجية الوزارة فى الاستغلال الأمثل لما تملكه الكيانات البترولية من إمكانيات وكذلك تحقيق أهداف ورؤية خطة التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠. جاء ذلك خلال اجتماع «الملا» مع اللجنة الجغرافية لمنطقة مسطرد البترولية، والذى تناول موقف تقدم الأعمال فى مشروعات التطوير الجارية بالمنطقة للوقوف على آخر تطورات تنفيذها، حيث تم استعراض مستجدات مشروع تطوير مستودع التعاون للبترول بمسطرد الجارى حاليا بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه واستعراض ما تم إنجازه فى تجديد مستودعات التخزين ومنصة الشحن والخدمات الخاصة بها بهدف العمل وفق أحدث المعايير العالمية فى مجال الشحن لسيارات نقل الوقود الصهريجية. وشهد الاجتماع استعراض مشروع تطوير شبكة خطوط أنابيب البترول بمنطقة مسطرد ودعمها بوسائل السلامة فى إطار خطط تطوير المناطق الجغرافية البترولية وتعزيز قدرات الأمن الصناعى وتحقيق التوافق البيئى.

وشد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعى ورفع كفاءة تلك المنظومة باستمرار بما يحقق أهداف تأمين بيئة الأعمال والحفاظ على الكوادر والمنشآت والمعدات. وأضاف أن المشروعات التى تشهدها المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد لرفع كفاءتها تتسم بالبناء على ما تحقق وإضافة أبعاد تأمينية وتنفيذ توسعات مطلوبة وزيادة التكامل بين الشركات العاملة بالمنطقة الجغرافية لتحقيق التوافق الكامل فيما يخص البيئة والأمن الصناعى وفق الأكواد العالمية المعمول بها فى صناعات التكرير والنقل والتوزيع والتداول. وأجرى الملا ومرافقوه جولة تفقدية بمنطقة مسطرد البترولية تابع خلالها انتظام الأعمال فى مصفاتى القاهرة والمصرية لتكرير البترول وشبكة نقل وتداول الخام والمنتجات البترولية بشركة أنابيب البترول وكذلك أعمال تطوير مستودعات التعاون ومصر للبترول.

وأكد الملا، خلال الجولة التفقدية، أهمية الاستمرار برفع الوعى ومتابعة التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على العاملين وأسرهم، مشيداً بما يتحقق من نتائج أعمال ساهمت فى استقرار سوق المنتجات البترولية بالرغم من الجائحة، حيث إن المنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد أحد الأجنحة الرئيسية فى تلبية احتياجات قطاع كبير من مستهلكى المنتجات البترولية.