شكرا لقرائتكم خبر عن «فرق عملة».. خبير إعلامي يقدم وصفاً دقيقاً لـ«إعلام الإخوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إعلام الإخوان بتركيا بـ«فرق العملة»، شارحاً بقوله: «هذا المصطلح يقال في بلاد الشام على عمليات تبديل العملات المبالغ المالية الكبيرة، ويحدث أحيانا أن يبقى جزء من الكسور وهو الفكة أو فرق العملة، وهذا ما سيبقى عليه هذا الإعلام الإخواني».

وأضاف عبدالعزيز، خلال لقائه مع برنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أنه سيتم المقايضة على تحسين العلاقات بين تركيا ومصر بعد هذا التوتر والتلاصق المرير، وخلال هذه العملية سوف يتم التضحية بهؤلاء الإعلاميين وبهذه المنصات الإعلامية وبهذا الاستثمار الطارئ الذي سخر لشن العدوان الإعلامي على مصر وعواصم أخرى خاصة أبوظبي والرياض.

وأشار إلى أن هؤلاء سيتم التضحية بهم، وهذا ما جرى مع المعارضة التاريخية في مصر منذ 70 عاما، سواء كانت في لندن أو بعض عواصم الخليج.

ونوه الخبير الإعلامي، بأن كل هذه المنصات وهؤلاء الإعلاميين سيتم المقايضة بهم من أجل تحسين شروط التفاوض مع مصر، وأعتقد أن النهاية ستكون بائسة ومحزنة.