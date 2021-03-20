شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان الطويل: الاتحاد الأفريقي لا يملك الضغط على إثيوبيا لحل أزمة «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إيمان الطويل، خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الاتحاد الأفريقي غير مؤهل لممارسة ضغوط في أزمة سد النهضة، مضيفة أن الاتحاد الأفريقي كيان «دون أسنان» ولا يملك الضغط على إثيوبيا، فهو طرف غير مؤهل لممارسة ضغوط في أزمة السد النهضة.

وأوضحت الطويل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا تحاول التشويش السياسي على حق مصر والسودان في نهر النيل قائلة: «بارعون في ذلك الأمر».

وأشارت إلى أن إثيوبيا لا تمتلك حجة قانونية بشأن سد النهضة، مؤكدة أن خطاب مصر والسودان السياسي قوي ومهني، أما الخطاب الإثيوبي فهو مشوش.

واستطردت أنه لا يوجد دعمًا دوليًا لحل أزمة سد النهضة، مطالبة مصر بالضغط القوي على أمريكا للتدخل لحل الأزمة التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للملايين في مصر والسودان، كما أن السد يهدد الأمن الإنساني والإقليمي والدولي.

وطالبت بضرورة تفعيل الأوراق المصرية السودانية قبل الملء الثاني للسد الإثيوبي، مؤكدة أن إثيوبيا تحاول التشويش على أحقية مصر والسودان في مياه نهر النيل.

وذكرت أن مصر والسودان يجب عليهم التوجه لمجلس الأمن حال فشل المفاوضات بشأن سد النهضة الذي تم بناؤه لهدف سياسي، كما أن إثيوبيا تهدف إلى فرض السيطرة والهيمنة على إفريقيا.

وكشفت خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام أن إثيوبيا دولة منقسمة داخليا، ولا يمكن أن تكون فاعلة في إفريقيا.