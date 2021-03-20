شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «كفى» الشبابية تختتم فعاليتها في التصدي لخطابات الكراهية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «بسمة أمل وسلام»، لمكافحة خطابات الكراهية وغرس قيم السلام وقبول الأخر، اختتمت مجموعة عمل «كفى – المنيا»، ورشة عملها مع أطفال محافظة المنيا، اليوم السبت. حضر الأنشطة خلال الختام اليوم، 26 طفل في المرحلة العمرية من 9 إلى 12 عاما، وبهذا تكون مجموعة عمل «كفى – المنيا» قد خدمت عدد 100 طفل من خلال 4 أيام من ورش العمل التفاعلية حول قيم السلام.

يأتى مشروع «كفى» كدعم من مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للحوار للمبادرة الشبابية في مركز الأبراهيمية للإعلام، وذلك لمواجهة ظاهرة خطابات الكراهية في المجتمعات العربية، وهو ما يعد تجسيد عملى لقيمة التعايش والعمل المشترك بين المختلفين، حيث تتوحد جهود المؤسستان المنتميتان لخلفيات دينية وتنموية مختلفة حول احتياج الإنسان والوطن والإنسانية.

وأوضح سامح نسيم مسؤول مشروع «كفى» أن المشروع أشتمل على ثلاث مكونات أساسية، ضمت العديد من الأنشطة التي وجهت لفئات مستهدفة متنوعة منها التدريب على التوعية بخطابات الكراهية، وكيفية مواجهتها وتنشيط الحوار بين أطياف المجتمع المتنوعة، وعلى منصات التواصل الاجتماعى، حيث استخدمت فن الكوميكس والكاريكاتير لتوصيل رسالة رفض خطابات الكرهية والعنصرية للشباب اللذين يقعون فريسة لتلك الخطابات التي تهدد السلام المجتمعى ببلادنا، كما شمل مشروع «كفى» مبادرات محلية شارك فيها متطوعين من الشباب المصرى النشط للعمل على توعية مجتمعاتهم المحلية بتلك الظاهرة الخطيرة.

فيما قالت مريان نعيم مسؤول المتابعة بالمشروع، إن المبادرات المحلية تمت بدعم من مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومركز الإبراهيمية للإعلام، ومع الكيانات المجتمعية المحلية، حيث شارك مكتب العدالة والسلام بأسيوط، ومكتب الجيزويت بنصر النوبة، وجمعية عطايا السماء بالقاهرة، ومبادرة تعايش أهل الحتة المنيا، في دعم المبادرات المحلية للشباب التي قام بها متطوعوا مشروع «كفى» .

وأضافت «نعيم» في تصريحات صحفية أن المبادرة استهدفت قضايا خطابات الكراهية ضد المرأة، كما تم استخدام المسرح التفاعلى للتوعية ضد خطابات الكراهية، ودور الشباب في مكافحة خطابات الكراهية، وتدعيم قيم قبول الأخر لدى الأطفال لتنتقل رسائل مشروع «كفى» لربوع وقرى مصر، وترفع وعى الأهالى بما كان يعتبره الأفراد خطابا عادى ولا غضاضة من إعادة استخدامه.

من جانبه علق عماد ميشيل مدير مركز الإبراهيمية للإعلام، أن المنتجات الإعلامية التي تمت خلال حملة التوعية على منصة الفيسبوك، تمت من خلال تعاون المتطوعين من شباب الفنانين المصريين من أصحاب الأداء الصوتى، ومحركى الرسومات ورسامى الكاريكاتير والمؤلفين مع مركز الإبراهيمية للإعلام، واستهدفت رصد أشكال خطابات الكراهية بالمجتمع لتعكس صورة حقيقة للواقع.

يأتى مشروع «كفى» في إطار عمل مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على نشر رسالته لتعزيز الحوار المجتمعى من خلال دعم قدرات المؤسسات المهتمة بقضايا السلام في مجتمعها، وهو ما دعمه المركز من خلال مشروعات انتشرت على نطاق أكثر من 70 دولة، تحت عنوان «مشروعات حوارية» .

الجدير بالذكر أن مركز الملك عبدالله العالمي للحوار، بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد) هو منظمة حكومية دولية متفردة في مساعيها، حيث تسعى من خلال هيكلها الإداري المزدوج الذي يتكون من مجلس الأطراف، الذي يتكون من الدول المؤسسة، ومجلس الإدارة الذي يضم قيادات دينية، إلى الجمع بين مختلف أتباع الأديان والقيادات الدينية وصناع القرار على حد السواء، ويتيح المنتدى الاستشاري، الذي يضم أكثر من 60 قائد ديني من الخلفيات الدينية والثقافية الرئيسية في العالم، التواصل وإقامة علاقات مع كل المجتمعات من جميع أنحاء العالم، وإن الدول الأعضاء، جمهورية النمسا والمملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا والفاتيكان بصفة مؤسس مراقب.

تتمثل رؤية المركز بالإسهام في إيجاد عالم يسوده الاحترام والتفاهم والتعاون والعدالة والسلام والمصالحة بين الناس، وإنهاء إساءة استخدام الدين لتبرير القمع والعنف والصراع.

"كفي" .. مبادرة شبابية للتصدي لخطابات الكراهية تختتم فعاليتها بالمنيا