شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يهاجم وزير الخارجية الإثيوبي: «من أعطاك حق احتكار مياه النيل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا لا تريد الحلول في أزمة سد النهضة، متسائلًا من أعطى وزير خارجية دولة إثيوبيا احتكاره 86% من مياه النيل والمتبقي لمصر والسودان 14%.

وتابع موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا لا تريد أن تصل إلى مفاوضات بشأن سد النهضة.

وكشف موسى أن إثيوبيا أعلنت أن اقتراح إشراك اللجنة الرباعية في مفاوضات سد النهضة خدعة لإطالة أمد ملء سد النهضة وتقويض حقوقها، وقال موسى: «أي حقوق تتحدث عنها إثيوبيا».

وأشار موسى إلى أن الخارجية المصرية ردت بقوة على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي عن تطورات سد النهضة.