شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: هناك نماذج لأمهات مثاليات لم يستكملن التعليم وشجعناهن على استكماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن كل معيار تم وضعه بخصوص اختيار الأم المثالية تم دراسته مُسبقا، مشيرة إلى أنه عندما تم وضع معايير كالقراءة والكتابة كان الهدف محو الأمية، ومعيار أن تكون أم لأقل من 3 أطفال سببه التنبيه والتوعية بقضية النمو السكانى، وأهنئ جميع الأمهات بمناسبة عيد الأم، وهناك نماذج لأمهات مثاليات لم يستكملن تعليمهن وشجعناهن على استكماله.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على قناة النهار: "تم اختيار الأم المثالية وفقا لقصتها وتوافر المعايير التى تم وضعها، ووصلنا لـ 488 مرشحة ثم 307 مرشحات ثم يتم اختيار أعلى 27 أم، ولكن هناك فئات أخرى مثل الأمهات ذات الإعاقة، وهناك الأمهات اللاتى لديهن ابن من ذوى الإعاقة، وهناك أمهات لديهن ابن وتمكن من توصيله إلى أعلى مراحل التعليم وهناك أم من أمهات شهداء الجيش وآخرى من شهداء الشرطة".

وقالت: "هناك نماذج لأمهات مثاليات لم يستكملن تعليمهن وشجعناهن على استكمال تعليمهن، وتكريم الأمهات هو أقل شىء يمكن تقديمه لهن، وهن فخر سيدات ونساء مصر".