شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات التعليمية تعلن عن نجاح أول حالة زراعة كبد بمستشفى دمنهور التعليمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن مستشفيات الهيئة تسعى دوما لتقديم خدمة طبية متكاملة، وذلك لرفع العبء عن كاهل المرضى.

وأشار الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى إفتتاح مركز زراعة الكلى والكبد بمستشفى دمنهور التعليمي لخدمة المواطنين بمحافظات الدلتا، وذلك بعد تجهيزه وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية وتواجد أفضل الكوادر الطبية فى هذا المجال، مشيرا إلى خروج أول مريض بعد نجاح أول عملية زراعة كبد بالمركز.