شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات التعليمية تعلن عن نجاح أول حالة زراعة كبد بمستشفى دمنهور التعليمي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن مستشفيات الهيئة تسعى دوما لتقديم خدمة طبية متكاملة، وذلك لرفع العبء عن كاهل المرضى.
وأشار الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى إفتتاح مركز زراعة الكلى والكبد بمستشفى دمنهور التعليمي لخدمة المواطنين بمحافظات الدلتا، وذلك بعد تجهيزه وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية وتواجد أفضل الكوادر الطبية فى هذا المجال، مشيرا إلى خروج أول مريض بعد نجاح أول عملية زراعة كبد بالمركز.
وأفاد الدكتور أسامة البلكى مدير مستشفى دمنهور التعليمي ومدير برنامج زراعة الكبد بالمستشفى، أن مركز زراعة الكلى والكبد هو درة التاج بالنسبة للمستشفى، والحالة التى خرجت اليوم لمريض يبلغ من العمر 47 سنة، ويعانى من فشل كبدى حاد نتيجة تليف بالكبد ووجود بؤر سرطانية، وتم تجهيز المريض والمتبرع وتمت عملية الزراعة بنجاح وخضع للرعاية الطبية الفائقة حتى استقرار الحالة، وخرج اليوم من المستشفى بعد الإطمئنان على حالته، وأن جميع المؤشرات الحيوية فى معدلاتها الطبيعية وأضاف أن عملية الزرع تمت على أيدي فريق طبى متميز