شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار «صحتك تهمنا».. «أنتى الأهم» تُطلق احتفالية صحية في شهر المرأة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار صحتك تهمنا ووعيك مسؤوليتنا، نظمت حملة "أنتي الأهم" احتفالية للمرأة المصرية، في إطار احتفالات شهر مارس باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم، وشهد اليوم إقبال عدد كبير من السيدات والفتيات منذ الصباح الباكر.

وقال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بالقصر العيني والمقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن المرأة هي أساس المجتمع وهي مفتاح الحياة الذى يحرك كل شيء لذلك جاء تركيز الجزء الأول من فعاليات اليوم حول موضوع صحة المرأة الحامل وصحة الجنين ولا ننسي أن هناك تحديات كبيرة فرضها علينا انتشار فيروس كورونا ولم يستثني الجميع بما فيهم السيدات الحوامل لذلك حرصنا أن يكون لقاءنا مرتكز حول العناية بالأم الحامل وصحتها وكيفية الحفاظ على رحلة حملها آمنة من المخاطر المحيطة أيضا شهد اليوم ندوة خاصة بصحة وتغذية الطفل.

وقالت الدكتور مونيكا مكرم مهني سعدنا جدا بالمشاركة مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة ومن خلال حملة انتي الأهم في تنظيم فعاليات يوم المرأة وقد شهد اليوم توفير بعض الخدمات الصحية من قياس الضغط والسكر ومعدل كتلة الجسم فهناك ارقام مهمة في حياة المرأة وتلك الأرقام تنعكس بشكل كبير على صحتها ولياقتها وعطاءها لأسرتها وأولادها ومجتمعها ومن اهم تلك الأرقام الضغط والسكر ومعدل كتلة الجسم ونسبة الكوليسترول والتوعية الصحية بشكل عام تحمي كثيرا وتمنع مشاكل صحية أكثر فوعي كل سيدة هو مسئوليتنا اليوم

وقال دكتور مايكل نبيل باسيلي، أن الصحة هي مفتاح الحياة الجيدة والعناية بالصحة لها الأولوية في تلك المرحلة التي فرضت علينا تحديات خطيرة وجاءت فعاليات يوم المرأة لتعزيز مفاهيم الوعي الصحي واهمية اتباع أسلوب حياة مختلف بالإضافة للتوعية الرياضة لكل سيدة وفتاة مصرية وتشجيع ممارسة العديد من الأنشطة والالعاب الرياضية البسيطة والجذابة والتي تحمل الكثير من الرسائل التوعوية لصحة وجمال ورشاقة كل سيدة وفتاة وقد حرصنا في ختام اليوم على تنظيم مجموعة من المسابقات بالإضافة لتوزيع الهدايا على جميع المشاركين من السيدات والفتيات.

وأضاف صلاح كمال نائب رئيس مجلس امناء مؤسسة العمل التطوعي في شهر المرأة نوجه كل التحية لكل سيدة وأم وفتاة مصرية فهن عماد المجتمع ولهن دور كبير في بناء الأسرة والاجيال القادمة وكانت ومازالت المرأة المصرية كل يوم تبهرنا بقصص التضحية والعطاء والصمود وفعاليات اليوم جاءت كرسالة شكر وتقدير لكل سيدة وفتاة مصرية.