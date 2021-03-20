شكرا لقرائتكم خبر عن خطر على صحة الطلاب.. «تعليم الإسكندرية»: 8 لجان عاجلة لمواجهة الدروس الخصوصية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعا عاجلاً السبت، ضم عادل جابر مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، وهدى أبوكليلة مدير إدارة التفتيش والرقابة بالمحافظة، ومديري عموم الادارات الثمانية، ومسؤولى الأحياء والقوى العاملة ومدير الاتصال السياسي والأمن والشؤون القانونية بالمديرية ومديري الاتصال السياسى بالادارات، لمناقشة آليات التعامل مع مراكز الدروس الخصوصية (السناتر).

وخلال الاجتماع، أكد «سعد» ضرورة تشكيل لجنة في كل إدارة تعليمية، تتكون من مدير عام الإدارة التعليمية رئيسا للجنة الفرعية وعضو من مديرية القوى العاملة وعضو من مديرية التضامن الاجتماعي وعضو من إدارة الشؤون القانونية وعضو من إدارة الاتصال السياسي وعضو من إدارة الأمن بالمديرية، وعضو من قسم الشرطة المختص، مشدداً على ضرورة القضاء على مراكز الدروس الخصوصية في ظل استمرار جائحة كورونا.

ووجه رسالة للطلاب وأولياء الأمور حذر فيها من خطر مراكز الدروس الخصوصية على صحة الطلاب حتى وإن تم تخفيف الأعداد داخل القاعات، مناشدا أولياء الأمور اتخاذ قرار بمقاطعتها وإقناع أبنائهم الطلاب بهذا الأمر.

وشدد على ضرورة القضاء على هذه الآفة من خلال اعتماد الطلاب على قدراتهم وتحصيلهم الدراسي وتفاعلهم مع التكنولوجيا الحديثة وبنوك المعرفة، والمنصات التعليمية والقنوات التعليمية التي تمثل البديل العلمي الأمثل والأفضل.

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