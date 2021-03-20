شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 12 حالة شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، 12 حالة شفاء جديدة من كورونا المستجد «كوفيد-19».

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، إن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 329 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 115 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

أكد شوكة شفاء 12 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1949 حالة، مع وجود 7 تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و49 أخرى تحت العزل المنزلى.