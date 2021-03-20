شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات على نيل دسوق في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت حملة إزالة العديد من التعديات على نيل دسوق، وشدد أحمد عيسي، نائب رئيس المدينة، على ضرورة الحفاظ على النيل ومنع التعديات لأنه مصدر رئيسي للحيا، مضيفا أنه تم إزالة العديد من التعديات من نيل دسوق تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ.

أوضح أن ذلك يأتي تحت إشراف رئاسة مركز ومدينة دسوق، تنسيقا مع حماية النيل والشرطة لـ إزالة التعديات على حرم النيل بدسوق وتفعيل القانون وعودة هيبة الدولة.

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