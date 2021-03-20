شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم السبت 20 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقر سعر الذهب فى مصر وعالميا خلال تعاملات اليوم السبت، 20 مارس 2021 عند أسعار المعاملات الصباحية، وحتى المساء ، دون أى تغييرات وذلك فى الوقت الذى توقفت فيه البورصات العالمية بسبب الإجازة الأسبوعية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارا فى مصر اليوم نحو ، 769.43 جنيه منذ صباح السبت وحتى الآن ويعود ثبات الأسعار فى مصر لثبات الأسعار عالميا وثبات العرض والطلب.

وسجل سعر الذهب عالميا اليوم 1,745.31 $ للأوقية عيار 24 قيراط، دون أى تغييرات فى الأسعار



ويختلف سعر الذهب فى الأسواق المصرية بعد اضافة المصنعية والتى تختلف من محل لمحل ومحافظة لأخرى.



" المصرى اليوم " تنشر سعر الذهب فى مصر والأسواق العالمية فى مساء اليوم السبت 20 مارس 2021

سعر الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم السبت 20 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط فى مصر مساء اليوم 879.35 جنيه وعالميا 56.11 $ 2-

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط فى مصر مساء اليوم 806.07 جنيه وعالميا 51.44 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط فى مصر مساء اليوم 769.43 جنيه وعالميا 49.10 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط فى مصر مساء اليوم 659.51 جنيه وعالميا 42.08 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط فى مصر اليوم 512.95 جنيه وعالميا 32.73 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط فى مصر مساء اليوم 439.67 جنيه وعالميا 28.06 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط فى مصر مساء اليوم 366.39 جنيه وعالميا 23.38 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط) فى مصر اليوم مساء اليوم 6,155.43 جنيه وعالميا 392.79 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط فى مصر مساء اليوم 27,350.75 جنيه وعالميا 1,745.31 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) فى مصر مساء اليوم 87,934.71 جنيه وعالميا 5,611.30 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط فى مصر مساء اليوم 879,347.14 جنيه وعالميا 56,113.02 $

سعر الذهب صباح اليوم السبت 20 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 879.35 جنيه وعالميا 56.11 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط فى مصر 806.07 جنيه وعالميا 51.44 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط فى مصر 769.43 جنيه وعالميا 49.10 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط فى مصر 659.51 جنيه وعالميا 42.08 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط فى مصر 512.95 جنيه وعالميا 32.73 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط فى مصر 439.67 جنيه وعالميا 28.06 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط فى مصر 366.39 جنيه وعالميا 23.38 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) فى مصر 6,155.43 جنيه وعالميا 392.79 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 27,350.75 جنيه وعالميا 1,745.31 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) فى مصر 87,934.71 جنيه وعالميا 5,611.30 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط فى مصر 879,347.14 جنيه وعالميا 56,113.02 $

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