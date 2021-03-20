شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية يشارك في مؤتمر «الائتلاف من أجل الساحل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية في الاجتماع الوزاري الثاني للائتلاف من أجل الساحل الذي انعقد بشكل افتراضي يوم ١٩ مارس الجاري، حيث اعتمد الاجتماع خارطة طريق لدعم دول الساحل الخمس، وهى موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد في مواجهة الإرهاب من خلال تعزيز القدرات العسكرية للجيوش الوطنية والقوة المشتركة وتعزيز تواجد أجهزة الدولة على كافة أراضيها.

أكد نائب الوزير في كلمته استمرار دعم مصر لدول الساحل على المستوى الثنائي وفي الأطر الإقليمية، وتطرق لحرص مصر على إدراج قضايا دول الساحل في إطار جلسة خاصة ضمن أعمال منتدى أسوان الذي عُقد خلال الفترة من 1 إلى 5 مارس الجاري، وأن خلاصات وتوصيات الجلسة سيتم موافاة سكرتارية الائتلاف بها في الأيام القادمة.