شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. «الإعلام» تعقد دورة تدريبية للمتحدثين الإعلاميين بالوزارات والمؤسسات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد وزارة الدولة للإعلام، غدًا الأحد، الدورة الأولى لتدريب المتحدثين الإعلاميين، وذلك في إطار حرص وزارة الدولة للإعلام على تطوير الأدوات الإعلامية المختلفة لمواكبة متطلبات العصر الحديث، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير مهارات المتحدثين الإعلاميين فى الوزارات والمكاتب الإعلامية والمؤسسات الحكومية المختلفة.

تستمر الدورة التدريبية لمدة خمسة أيام بدءًا من غدٍ، وتضم 36 متحدثًا إعلاميًّا من 9 وزارات مختلفة، بالإضافة إلى متحدثين من 4 محافظات.