شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحرارة وأتربة بهذه المناطق .. حالة الطقس والظواهر الجوية في مصر الأحد 21-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأحد 21-3-2051 فى مصر، حيث تتعرض البلاد لموجه حارة تؤثر على كافة الأنحاء مسببة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، فيكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب البلاد.



وأشارت الهيئة إلى أن سمة تلك الفترة الأتربة العالقة نهارا والرمال المثارة مع نشاط الرياح حيث تكون الرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربيه وشمال الصعيد ومعتدلة على السواحل الشمالية.

توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الأحد 21 مارس:

نهارا:

حار على الوجه البحرى والقاهرة الكبرى والرياح معتدلة.

شديد الحرارة على جنوب البلاد والرياح نشطة.



ليلا :

معتدل على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

معتدل على جنوب سيناء.

معتدل على جنوب البلاد.

توقعات الظواهر الجوية :

فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات.



أتربة عالقة على مدن القناة والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.



نشاط رياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيدوالسواحل الشمالية الغربية.



توقعات حركة البحرين :



البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب ارتفاع الموج (2: 3) متر الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.



البحر الأحمر خفيف إلى معتدل ارتفاع الموج ( 1: 1.5) متر والرياح جنوبيةشرقية إلى شمالية شرقية.



توقعات درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 21 مارس 2021:



القاهرة العظمى 34 والصغرى 21.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 19.

طنطا العظمى 34 والصغرى 21.

مطروح العظمى 31 والصغرى 26.

سيوة العظمى 34 والصغرى 20.

بورسعيد العظمى 34 والصغرى 19.

دمياط العظمى 34 والصغرى 19.

رفح العظمى 33 والصغرى 18.

نويبع العظمى 31 والصغرى 19.