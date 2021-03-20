شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إضافة المواليد الجديدة في البطاقات التموينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، إنه لن يتم إضافة مواليد جديدة على البطاقات التموينية، إلا بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة، مشيرا إلى أنه جرى تسجيل جميع البيانات، وسيجري تسجيل فتح باب تحديث البيانات والمواليد، عقب موافقة مجلس النواب على الميزانية.

جاء ذلك خلال جولته لعدد من المنشآت التموينية بمحافظة جنوب سيناء، والتي شملت المرور على فروع المجمعات الإستهلاكية «دلتا ماركت» والتابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك المرور على عدد من مراكز الخدمة التموينية بعد تطويرها لتقديم خدماتها التموينية للمواطنين.

واطمأن الوزير، على توافر السلع التموينية ، وكذلك السلع الحرة والأساسية ، وانتظام معدلات الصرف للمواطنين، مشددا على العاملين بمراكز الخدمة بمدن خليج العقبة بجنوب سيناء، على حسن معاملة واستقبال المواطنين، ومتابعة كل الطلبات المقدمة منهم والمرتبطة بالبطاقة التموينية، وأهمية توعيتهم بالإجراءات وماهية الأوراق المطلوبة لكل خدمة تموينية.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ، بها ٨ مكاتب تموين جرى تطوير ٣ منها، وهي نويبع ، ودهب ، والطور، وجارِ تطوير ٣ آخرين.