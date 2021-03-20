شكرا لقرائتكم خبر عن لا تلبسوا الصيفي.. تعرف على الطقس والظواهر الجوية من الأحد إلى الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم، حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الأسبوع الجارى بدءا من اليوم الأحد حتى الجمعة المقبل.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من الانخداع فى الطقس وارتفاع درجات الحرارة فما يلبث أن تنخفض مرة ثانية بنفس القيم، مطالبة المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر وارتداء الملابس الخريفية خلال النهار فى فترة ارتفاع درجات الحرارة .

وأكدت هيئة الارصاد فى بيان سابق ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء بقيم تتراوح من (6 : 8) درجات مئوية ليسود طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا خلال النهار و معتدل ليلا محذرة من نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

و" المصرى اليوم " تنشر توقعات الطقس والظواهر الجوية من الاحد وحتى للجمعة المقبل حسب بيان هيئة الارصاد الجوية :

- حالة الطقس الأحد 21 مارس 2021:

فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة ( 20%)/تقريبا.

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على اغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (6 : 8) درجات ليسود الطقس الحار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، والبارد ليلا

- حالة الطقس الاثنين 22 مارس 2021 :

انتشار أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد .

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء

ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على اغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (6 : 8) درجات ليسود الطقس الحار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، والبارد ليلا

- حالة الطقس الثلاثاء 23 مارس 2021 :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة و سيناء.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على اغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (6 : 8) درجات ليسود الطقس الحار شمالا وشديد الحرارة جنوبا في النهار، والبارد ليلا

- حالة الطقس الأربعاء 24 مارس 2021

انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على اغلب الانحاء بقيم تتراوح مابين (6 : 8) درجة مئوية ليسود طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد

- حالة الطقس الخميس 25 مارس 2021

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .

- حالة الطقس الجمعة 26 مارس 2021

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وطالبت الهيئة المواطنين بإتخاذ التدابير كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة .

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