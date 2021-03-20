شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر «القومي للسكان» السابق: التعليم أقوى سلاح للحد من الزيادة السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن الوجه القبلي والصعيد يحتاج لرسائل مختلفة للتوعية بالحد من الزيادة السكانية.

وتابع حسن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن التعليم أقوى سلاح للحد من الزيادة السكانية.

وأضاف حسن أن المواطن لن يشعر بالتنمية إلا بعد السيطرة على الزيادة السكانية، مشددًا على أهمية وجود خطاب ديني معاصر، يشرح أن طفلين متعلمين ومتربين أفضل من عدد كبير غير متعلم، ولم يتلق تربية كافية.

وطالب بضرورة تقديم حوافز للملتزمين بتنظيم الأسر والحد من الزيادة السكانية، لافتا في الوقت ذاته إلى أهمية تمكين المرأة لما له من دور فعال في الحد من الزيادة السكانية.