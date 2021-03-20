شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: 10% تخفيضًا في سعر السيارة ضمن مبادرة الإحلال.. والقسط 1700 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد عبدالرازق، المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد للسيارات المتقادمة في وزارة المالية، إن سعر السيارة داخل المبادرة أقل من الخارج بنسبة 10% عن سعرها في السوق.

وأضاف عبدالرازق، خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن أدنى قسط للسيارة ضمن مبادرة الإحلال والتجديد يبلغ 1700 جنيه، ويصل إلى 7 آلاف جنيه على فترة تقسيط من 3 إلى 10 سنوات.

وتابع: «الشرط الأول في البداية 3 سنوات لتمتلك السيارة الملاكي حتى يدخل ضمن منظومة الإحلال، وتمت الموافقة على تعديل هذا الشرط ليصبح عامين».

وكشف عبدالرازق أن الموقع الإلكتروني للمبادرة تلقى طلبات تتجاوز 60 ألف طلب لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة، موضحا أن الشخص المتقدم للدخول في تلك المبادرة يجب أن يمتلك في البداية رخصة سيارة سارية، ومن يريد التقدم بالتقسيط في تلك المبادرة ألا يزيد عمره على 65 عاما فيما تكون متاحة لجميع الأعمار السنية لمن يدفع نقدًا، ضمن مبادرة الإحلال والتجديد.

واستطرد: «المرحلة الأولى لإحلال وتجديد السيارات تبلغ 250 ألف سيارة مستمرة لمدة 3 سنوات، وسيتم تجديدها في مراحل أخرى».

وأشار إلى أن المبادرة تستجيب لنبض الشارع بشكل سريع، مع دراسة إيجابيات وسلبيات كل مقترح.