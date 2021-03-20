شكرا لقرائتكم خبر عن 5.6 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و1120 فرصة عمل في قنا ضمن « حياة كريمة » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمَ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، 4 عقود تمويلية، بقيمة 5.6 مليون جنيه لجمعيات «تنمية المجتمع بالعسيرات مركز فرشوط، تنمية البيئة والأسرة بقنا، جنوب الوادى بالوقف، تنمية المجتمع بأولاد نجم بهجورة»، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير قري الريف المصرى، بحضور محمود العماري مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني بقنا. أوضح الداودي أنه تم تسليم العقود للجمعيات الأربع، لإعادة إقراضها للفئات المستهدفة الراغبة في إقامة مشروعاتها الخاصة وهى «المرأة المعيلة، شباب الخريجين من الجنسين، ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لهم، أصحاب الحرف والمهارات اليدوية، محدودي الدخل»، بمتوسط تمويل يصل إلى 10 الآف جنيه، مشيرا إلى أنه من المقرر توفير 1120 فرصة عمل من خلال التمويل، مشددا على ضرورة تشكيل لجان لمتابعة المشروعات والتحقق من ممارستها للأنشطة الإنتاجية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

وأفاد محمود العمارى، أن جهاز تنمية المشروعات يساهم في التخفيف من حدة الفقر وتحسين المستويات المعيشة للأسر الأكثر احتياجا من خلال دعم أنشطة التمويل متناهى الصغر في المجالات الزراعية والإنتاجية والحرفية والتجارية عن طريق تقديم خدمات التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية لكونها شريكا أساسيا في مجال التمويل متناهى الصغر ولقدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة في المناطق النائية والأكثر احتياجاً، وذلك في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

يذكر أن محافظة قنا اتخذت خطوات جادة نحو تنفيذ المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال استهداف 5 مراكز «أبوتشت، وفرشوط، ودشنا، والوقف، وقوص» بإجمالى استثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالى 1.3 مليون مواطن قنائي.