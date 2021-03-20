شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية الأولى تعلق على لقائها الرئيس السيسي غدا: «أتحدث بتلقائية وسأقول ما أشعر به» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«مش مصدقة إني كسبت المركز الأول».. هكذا عبرت فاطمة سيد أحمد هريش، الفائزة المركز الأول في مسابقة الأم المثالية لعام 2021، عن سعادتها بتلك اللحظة التي توجت مشوار كفاحها.

تقول فاطمة لـ«المصري اليوم»: «مبسوطة جدًا باللقب.. هناك شفافية في اختيار الأم المثالية، حيث لم أكن أتوقع أن أفوز بالمركز الأول، فقد كنت أتوقع أن أكون ضمن الفائزين فقط، لذلك أتوجه بالشكر لكل من رشحني للقب وساعدني للفوز به».

وعن مقابلتها الرئيس عبدالفتاح السيسي غدًا، أشارت إلى أنها لم ترتب لهذه اللحظة حيث تتحدث بتلقائية وستقول ما تشعر به حينها.

من هي السيدة الحاصلة على المركز الأول بين الأمهات المثاليات؟

فاطمة سيد، 61 عاما، حاصلة على ليسانس حقوق وهي من محافظة الإسماعيلية. منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، اعتادت أن تكون تصرفاتها على قدر من المسؤولية حيث كانت تساعد والدها في أعمال البناء، وبوصولها لعامها الخامس عشر كانت قد أتقنت تلك المهنة الشاقة.

الأم المثالية منفصلة عن زوجها منذ 22 عاما، ومن هنا كانت نقطة الكفاح الحقيقية، حيث تحملت عبء الإنفاق على ابنتها الكبرى منذ انفصالها الأول عن زوجها، خاصةً وأن شقيقيها فارقا الحياة أثناء حملها في ابنتها الأولى، الأمر الذي مثل صدمة كبيرة آنذاك.

الكفاح كان عنوان حياة السيدة التي استطاعت الجمع بين أكثر من مهنة، رغم ابتعاد مجالاتهم، فضلًا عن استكمالها للدراسة، وتربية بناتها. ظلت فاطمة تعمل في البناء وصناعة الطوب والمحارة وهز الرمال واستخراج الزلط وقيادة السيارات، بالإضافة إلى قيادة سيارات النصف نقل وتوزيع منتجات الألبان، ورغم صعوبة الأمر إلا أنها جمعت بين العمل والدراسة في المعهد الفني التجاري، ورغم ابتعاد المجالين عن بعضهما تمامًا إلا أن فاطمة سيد عملت في فترة ما كمراسلة صحفية لدى جريدة.

وساعدتها مهنتها الأولى على بناء منزل خاص لها ولابنتيها، وإدخال كافة المرافق ليس فقط في منزلها وإنما في المنطقة التي يقع فيها بأكملها، كما استطاعت المشاركة في حل جميع مشاكل مدينتها، حيث تبرعت للمدينة بفدانين، من أجل بناء مسجد ودار مناسبات، ومدرسة ذات الفصل الواحد.

لم تتوقف مساعدتها لأهل مدينتها عند ذلك فقط، بل استطاعت المشاركة في محو أمية أكثر من 300 شخص وكُرمت من قبل المسؤولين بهذا الصدد.

وبعد مرورها بتلك الرحلة عادت مرة أخرى لعصمة زوجها وأنجبت ابنتها الثانية، لتنفصل عنه مرة أخرى بعد الولادة بأربعة أيام، وتستمر في طريقها الذي بدأته منذ انفصالها في المرة الأولى.

ولم تكُف الأم المثالية عن تطوير ذاتها، حيث التحقت بالثانوية العامة ونجحت واستطاعت الالتحاق بكلية الحقوق وتخرجت فيها.

وعلى مدار حياتها الحافلة بالأحداث والعمل والاجتهاد، كانت ابنتيها تحصلان على الرعاية المناسبة، حتى أتمتا تعليمهما، والتحقت ابنتها الكبرى بمعهد الحاسب الآلي وتخرجت فيه، فيما حصلت البنت الصغرى على ليسانس أصول تربية.