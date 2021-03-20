شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية بكفر الشيخ: «حسيت إني رجعت لورا وبقي عمري 14 سنة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سعيدة رزق عبدالسلام، الحاصلة على المركز الثاني بجائزة الأم المثالية بمحافظة كفر الشيخ، إنها لم تكن تتخيل أن يتم حصولها على المركز الثاني، معقبة: «مكنتش متوقعة أقابل وزيرة التضامن الاجتماعي، وأني بكرة أقابل سيادة الرئيس».

وأضافت «سعيدة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، السبت، أنها كانت تعلم أن اسمها موجود بالمسابقة، ومديرة تنمية الأسرة والطفولة بوزارة التضامن تحدثت معها هاتفيًا، وطلبت منها صور شخصية لها وتوضيح قصة كفاحها.

وتابعت: «حسيت إني رجعت لورا وبقي عمري 14 سنة».