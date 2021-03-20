شكرا لقرائتكم خبر عن «المستشفيات التعليمية»: نجاح أول حالة زراعة كبد بمستشفى دمنهور التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، خروج أول حالة زراعة كبد من مركز زراعة الكلى والكبد بمستشفى دمنهور التعليمي بالبحيرة.

وأضاف السودة، في بيان صحفي السبت، أن مستشفيات الهيئة تسعى دوما لتقديم خدمة طبية متكاملة، وذلك لرفع العبء عن كاهل أهلنا من المرضى، حيث تم افتتاح مركز زراعة الكلى والكبد بمستشفى دمنهور التعليمي لخدمة أهلنا بمحافظات الدلتا، وهو هدية الدولة لأهالينا بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية، وذلك بعد تجهيزه وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، وتواجد كوكبة من أفضل الكوادر الطبية في هذا المجال، وتتويجا لهذه الجهود تم اليوم خروج أول مريض بعد نجاح أول عملية زراعة كبد بالمركز.

وأضاف الدكتور أسامة البلكى مدير مستشفى دمنهور التعليمي ومدير برنامج زراعة الكبد بالمستشفى، أن مركز زراعة الكلى والكبد هو درة التاج بالنسبة للمستشفى، والحالة التي خرجت اليوم لمريض يبلغ من العمر 47 سنة ويعانى من فشل كبدى حاد نتيجة تليف بالكبد ووجود بؤر سرطانية، وتم تجهيز المريض والمتبرع وتمت عملية الزراعة بنجاح وخضع للرعاية الطبية الفائقة حتى استقرار الحالة، وخرج اليوم من المستشفى بعد الإطمئنان على حالته وأن جميع المؤشرات الحيوية في معدلاتها الطبيعية.

وأشار إلى أن عملية الزرع تمت على أيدي فريق طبى متميز في هذا المجال، حيث قدم الدكتور محمد إسماعيل سليم رائد زراعة الكبد بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية .