شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يكرمان حفظة القرآن الكريم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الفائزين في مسابقة الصوت الحسن في حفظ القرآن الكريم وفهم مقاصده لأبناء جنوب سيناء، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء وخلال احتفال محافظة جنوب سيناء بالعيد القومي .

ونظرًا للمستوى المتميز الذي ظهر عليه المتسابقون، قرر وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 5 آلاف جنيه من الوزارة للفائز الأول الطفل محمد عبدالجليل محمد الغريب، تكريمًا له ولأسرته التي وقفت إلى جانبه، حيث إنه من (ذوي الهمم) ويحفظ القرآن الكريم كاملا مع فهم مقاصد الجزء الثلاثين من القرآن الكريم، كما قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، صرف مكافأة أخرى له قدرها 5 آلاف جنيه أيضًا من وزارة المالية.

كما قرر وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 500 جنيه للعشرة الأوائل الفائزين في المسابقة، إضافة إلى الجوائز التي سيتم صرفها من محافظة جنوب سيناء، تكريمًا لهم ، وقد تم منح كل فائز إضافة إلى المكافأة المالية مصحفًا وشهادة تقدير.

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يكرمان حفظة القرآن الكريم

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يكرمان حفظة القرآن الكريم

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يكرمان حفظة القرآن الكريم

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يكرمان حفظة القرآن الكريم

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يكرمان حفظة القرآن الكريم

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يكرمان حفظة القرآن الكريم