بحد أقصى 1570 جنيهًا.. القوى العاملة توافق على صرف الدفعة الرابعة والخامسة للعاملين بالسياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

أعلن وحيد عاصم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، موافقة وزارة القوى العاملة، على صرف الإعانة المقررة من صندوق الطوارئ للدفعتين الرابعة والخامسة في (دفعة واحدة) نظرًا للظروف التي يمر بها القطاع السياحي.

وقال عاصم، على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، إن الاتحاد حصل على كشف بأسماء المنشآت التي تم التحويل لها وعددهم (1819) منشأة تمثل شركات السياحة والفنادق الثابتة والعائمة والمحلات والبازارات والغوص، على أن تتوالى باقي التحويلات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح عاصم، أن التحويل يتم مباشرة على الحساب البنكي للمنشآة والمدرج بالاستمارة الحد الأدنى 600 جنيه، والحد الأقصى 1575 جنيهًا، نتيجة وباء أزمة كورونا المستجد.

يأتي الصرف بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات في نهاية عام 2019، بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف رواتب العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي مقدمتها السياحة المتضررة.

ووضعت وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية قواعد للصرف للقطاعات المتضررة خاصة للسياحة لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.