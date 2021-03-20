المشدد 6 سنوات لعامل متهم بترويج الهيروين فى باب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، عاملا بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة حيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين، فى باب الشعرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محمد عبد الرحمن، وعضوية كل من، عمرو عبد اللطيف، ومحمود منصور.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم قام بإحراز 26 لفافة، معبأة بمخدر الهيروين، استعدادا لترويجها وتوزيعها على عملائه فى دائرة قسم شرطة باب الشعرية، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم اتخذ من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية في المنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء قيادته دراجة نارية عكس الاتجاه، على الفور قامت القوة الأمنية باستيقافه، وبسؤاله عن رخصة القيادة أوضح أنه لا يحمل رخصة قيادة، و بتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين، بلغت 26 لفافة، وزنت 250 جراما.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق، وأمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية، والتى عاقبته اليوم بالسجن المشدد 6 سنوات.