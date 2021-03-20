شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية بمحافظة قنا : تاجرت في الدواجن 35 عاما ومعاش زوجي 40 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سميرة حسن جاد الكريم الأم المثالية عن محافظة قنا، والمقيمة بقرية الظافرية بمركز قفط، إن قصة كفاحها على أبنائها، بدأت عقب وفاة زوجها في حادث مأساوي عام 1986، تاركًا لها طفلين ومعاشا ضعيفا يبلغ 40 جنيها.

وأوضحت الأم المثالية عن محافظة قنا، أنها رفضت الزواج بعد وفاة زوجها، وقررت أن تعتمد على نفسها في الإنفاق على أبنائها من الرزق الحلال، حيث لجأت لإنشاء مشروع صغير لتربية الدواجن، مؤكدة أنها رغم العوائق الكثيرة، التي واجهتها إلا أنها استطاعت النجاح في مشروعها، والعمل على توفير كل الاحتياجات لطفليها حتى زواجهما، ما جعل أهالي قريتها بالظافرية إطلاق لقب «الست الجدعة» عليها.

وأوضحت أن نجليها كانا من المتفوقين، حيث الأول تخرج في كلية التربية شعبة التعليم الأساسي، ليصبح من أفضل معلمي الرياضيات في قرية الظافرية، بينما تخرج الثاني في كلية الشرطة، ويعمل حاليا نقيبا في إدارة الحماية المدنية.

وأكدت أنه من بعد وفاة زوجها وعملها في المشروع، كانت تمثل الأب والأم لابنيها، موضحة أنهما لم يشعرا بفقدان الأب طوال هذه السنوات، كما أنهما أصبحا خير خلف لوالدهما وسيرته الممتدة.

ووجهت سميرة جاد الكريم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الدائم للمرأة المصرية، في جميع المناسبات، لافتة إلى أن اختيارها كأم مثالية أدخل عليها وعلى كل أهالي القرية بالفرح والسرور.