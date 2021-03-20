شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: ترك النبي لبعض الأمور ليس معناه التحريم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن استنباط الدليل الشرعي يكون إما بآية أو حديث، مؤكدًا أن الدليل الشرعي غير كاف لإصدار حكم فقهي، والذي يحتاج إلى فهم.

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» عبر فضائية «dmc»، اليوم السبت، أن الحديث النبوي بمفرده غير كاف، فقد يكون هناك حديث يختلف موارد معناه، ويختلف إعرابه، ويختلف سياقه، ويختلف تصور الفقيه لسبب ورود الحديث عن النبي (ص) فقد يرى فقيه أن الحديث خاص، وآخر يراه منسوخا، وثالث يراه أنه خرج مخرج التعليم لا الإلزام.

وتابع: «النبي (ص) لديه أسباب كثيرة تدعو للأمر بالشيء أو النهي عنه، وليس بالضرورة أن تكون للحلال والحرام، فقد يمتنع عن شيء لكون تعافه نفسه مثل أكل حيوان الضبع الذي يأكله القانطون في الصحراء، وقد يمتنع عن أكل أموال الصدقة لخصوصية النبوة».