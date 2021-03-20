شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد»: استخراج اشتراكات للجمهور على القطارات الروسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة استخراج الاشتراكات على القطارات الروسي (ذات تهوية ديناميكية)، والذي يمكن استخراجه من جميع مكاتب الاشتراكات المنتشرة بجميع المحطات المركزية على مستوى الجمهورية، اعتبارا من اليوم، وذلك من منطلق حرص الهيئة العمل على راحة الجمهور.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم استخراج اشتراك الجمهور بمدد مختلفة (شهر- 3 شهور- 9 شهور– 12 شهرا) حسب رغبة الراكب، بحيث يصرح لحامل الاشتراك بحجز مقعد بالقطارات الروسي دون نقدية.

وتابعت: «في حال سفر حملة الاشتراكات على القطارات الروسي (ذات التهوية الديناميكية) دون حجز مقعد يُصرح لهم بالسفر (واقفًا) بالقطار، كما يصرح لحملة الاشتراكات السابق استخراجها بالدرجات (أولى عاديةـ مطورةـ مميزةـ محسنة) قطاع عام أو قطاع خاص أو طلبة بالحجز على القطار الروسي مع دفع فرق الدرجة، وفي حال سفر حامل الاشتراك دون حصوله على تذكرة فرق الدرجة يعتبر راكبًا دون تذكرة ويتم تحصيل الأجرة بالكامل بالإضافة إلى المصاريف الإضافية (الغرامة)».