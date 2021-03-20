شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» بالفيوم يكرم الأمهات المثاليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن مركز إطسا احتفالية لتكريم الأم المثالية بحضور عماد اللواج أمين الحزب وأمال المليجي أمينة المرأه والنائب كمال أبوجليل عضو مجلس النواب والنائب حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ، والمحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، وهيئة مكتب وأعضاء الحزب بالمركز.

وكرم أمين المركز الأمهات المثاليات بتقديم الهدايا والدروع وشهادات التقدير تتويجًا لجهودهن وعطاءهن، مؤكدا أن التكريم يأتي تقديرا من أمانة الحزب للأمهات على عطاءهن وجهودهن وأن مستقبل وطن يظل دومًا صوتًا وداعمًا لهم.