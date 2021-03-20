شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن اتخاذ إجراءات وقائية للتعامل مع ملء سد النهضة الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الطاقة السوداني، جادين علي عبيد حسن، السبت، إن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي أثر على توليد الكهرباء في البلاد.

وأشار الوزير السوداني إلى اتخاذ إجراءات وقائية لأجل التعامل مع ملء سد النهضة في إثيوبيا، فيما تتواصل الجهود لأجل بلوغ اتفاق.

وأضاف الوزير أن توليد الكهرباء يتم من السدود والمحطات الحرارية، بالإضافة إلى الإمداد من مصر وإثيوبيا ومحطة على البحر الأحمر، منوها بأن الطاقة التصميمية بمجموع 4000 ميجاوات، أما الإنتاجية الفعلية فهي 1820 ميجاوات فقط.

ولفت الانتباه إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات للمعالجة وتحتاج إلى مدة زمنية لظهور نتائجها على أرض الواقع، بجانب الإجراءات الفورية المتمثلة في توفير الوقود الكافي وشراء قطع الغيار التي تنتظر فقط السداد، كاشفا عن اتفاق مع وزارة المالية في ذلك الصدد بجانب التواصل مع وزارة الري لزيادة الإنتاج المائي.