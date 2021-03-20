شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية بـ المنوفية 2021: أصبحت أرملة منذ 14عامًا.. وسعيدة بتكريمى اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت وفاء محمد عبدالله الأم المثالية بـ محافظة المنوفية والمقيمة بقرية العسالتة مركز شبين الكوم أنها سعيدة بتكريمها اليوم وحصولها على المركز الأول كأم مثالية.

وقالت الأم المثالية بـ محافظة المنوفية إنها «تبلغ من العمر52 عاما، وهى حاصلة على دبلوم معلمين وتعمل معلمة بالتربية والتعليم، وأن زوجها توفى بعد رحلة علاج استغرقت عامين ونصف في المستشفى، وأنها أصبحت أرملة منذ 14عاما تاركا لها طفلين، ابن في المرحلة الثانوية وابنة في المرحلة الابتدائية قائلة بدأت رحلة كفاحى مع أبنائى، فقد كنت لهم بمثابة الأب والأم بعد وفاة أبيهم وأعاننى الله حتى استكملا تعليمهما وأصبح نجلى ضابطا وابنتى حاصلة على بكالوريوس كلية العلوم من جامعة المنوفية وأحمد الله أننى أتممت رسالتى على خير».

وأضافت مريم عبدالله: «إن والدتها حصلت على المركز الأول في محافظة المنوفية بمسابقة الأم المثالية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي»، موضحة أنها «تعمل مدرسة بالتربية والتعليم وكانت صغيرة في السن حينما توفى زوجها منذ 14 عاما، ولكنها رفضت الزواج وفضلت البقاء مع طفليها لتضمن لهم معيشة كريمة».

وتابعت الأم المثالية بـ محافظة المنوفية : «أنا فخورة بحصول والدتى على لقب الأم المثالية فهى تستحق هذا اللقب، فقد كانت سندا وعونا لنا».