شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية بـ المنوفية: «الست روحية».. قصة كفاح 41 عامًا لرعاية 3 أبناء من ذوي الهمم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم تكن قصة كفاحها عادية ولكنها أشبه بـ«المستحيلة» من ظروف مادية صعبة وتربية 5 أبناء بمفردها بينهم 3 من ذوى الهمم إلا أنها ظلت صابرة وقوية ومكافحة لمدة 41 عامًا.

كانت «المصري اليوم» نشرت التفاصيل الكاملة لقصة كفاح السيدة روحية محروس، التي تبلغ من العمر 70 عاما، وتقيم بقرية منشأة السادات التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ولديها ثلاثة أبناء من ذوي الإعاقة تعمل على رعايتهم بمفردها.

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قصة الست روحية - صورة أرشيفية

تروي روحية محروس حسين، من قرية منشأة السادات بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، الحاصلة على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية من أمهات ذوى الهمم، أنها سعيدة بتكريم الدولة لها، مؤكدة أنه جاء نتيجة معاناة لسنوات في تربية ثلاثة من أبنائها المعاقين.

- صورة أرشيفية



أضافت الأم المثالية، أنها منفصلة منذ أكثر من 25 عاما وهجرها زوجها منذ سنوات طويلة ولديها 5 أبناء منهم أربعة من الذكور وبينهم 3 من ذوى الهمم والابنة متزوجة، قائلة «ربنا أراد ان بيكافئني على وقوفى مع ولادي وخدمتهم شرف لى، فأنا أقوم بإطعامهم ومساعدتهم فى العناية بأنفسهم ولا أنام إلا ساعات قليلة خوفا من مغادرة أحدهم المنزل، وكل دخلى معاش ضمان اجتماعى بسيط واقوم بتربية بعض الطيور للأكل منها أنا وأولادى، وأبيع بعضها لمساعدتى على الظروف المعيشية الصعبة وبالرغم من الرحلة الصعبة لم أهمل ابنى السليم فقد قمت بتعليمه حتى تخرج من كلية الفنون التطبيقية».

حكاية الأم المثالية بالمنوفية - صورة أرشيفية



وأضافت السيدة «روحية» أنها ظلت 41 عاما في خدمة أبنائها من أصحاب القدرات الخاصة، مضيفة «ربنا يجعل يومهم قبل يومي علشان ما يتبهدلوش من بعدي»، مؤكدة أنها تخاف من الموت لأن بعد وفاتها لن تجد من يرعاهم ويهتم لأمرهم، من جانبه أكد المهندس محمد حبيب ابن السيدة روحية، أنه هو من قدم لها في مسابقة الأم المثالية، قائلا «التكريم ده تقدير لتعبها في تربية أخواتي وربنا يحفظها».

حكاية الأم المثالية بالمنوفية - صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

حكاية الأم المثالية بالمنوفية - صورة أرشيفية