شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة التعديات والأحواش والأقفاص السمكية على نيل دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة دسوق السبت حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل وإزالة الأحواش والأقفاص السمكية تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات من أحواش سمكية صادرة لها قرارات إزالة أرقام «143، 142، 148، 147، 146، 145، 144، 129، 137» كما تمكنت الحملة من إزالة عدد من الأقفاص السمكية.

كما تمكنت الحملة من إزالة حالتي تعدٍّ على نهر النيل واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وستستمر الحملة لعدة أيام لتنفيذ القرارات الصادرة في حق المخالفين.

حملة لإزالة التعديات على نهر النيل

حملة لإزالة التعديات على نهر النيل

حملة لإزالة التعديات على نهر النيل

حملة لإزالة التعديات على نهر النيل

حملة لإزالة التعديات على نهر النيل

حملة لإزالة التعديات على نهر النيل

حملة لإزالة التعديات على نهر النيل

حملة لإزالة التعديات على نهر النيل