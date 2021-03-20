شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 12 مشردا بينهم 6 أطفال في حملة مكبرة بمحافظة الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية التضامن بالدقهلية بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، السبت، حملة مكبرة فى شوارع مدينة المنصورة للقضاء على ظاهرة التشرد والتسول، قبل شهر رمضان.

قاد الحملة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي في الدقهلية وفريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له، لتنفيذ حملة للقضاء على ظاهرة التشرد والتسول، بهدف مكافحة التشرد وتوفير حياة كريمة من حيث المأكل والمشرب والمأوى لهذه الفئات.

وقال الدكتور وائل عبد العزيز إن الحملة استهدفت المرور بشوارع مدينة المنصورة ومنطقة سندوب والتي أسفرت عن إنقاذ 12 حالة من المشردين من حياة الشارع بينهم 6 أطفال وتم التعامل معهم من خلال فريق التدخل السريع وتم نقل حالتين منهم الى دار جمعية بداية جديدة بالمنصورة، كما تم نقل وإيواء 6 أطفال لدور رعاية مناسبة لتوفير الرعاية الكاملة لهم.

وشدد عبد العزيز على تكثيف مديرية التضامن فى الدقهلية هذه الحملات بنطاق مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة وذلك للعمل المستمر والجاد على مواجهة مثل هذه الظواهر السلبية والعمل علي توفير الحياة الكريمة لهذه الحالات من خلال دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي المنتشرة بمراكز المحافظة.

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