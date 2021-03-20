شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا .. قطع مياه الشرب بحى غرب الإسكندرية (تعرف على المناطق والمواعيد) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية السبت قطع المياه عن عدة مناطق غرب المحافظة غدًا بدءًا من الساعة الخامسة صباحًا بسبب أعمال ترحيل خط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان أنه سيجري قطع المياه عن «المنطقة من الكيلو 21 حتى منطقة الكيلو 27» قبلي طريق «الإسكندرية- مطروح» الساحلي الدولي.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال ترحيل خط المياه قطر 700 مم بعد كوبري الكيلو 21 بطريق الإسكندرية الساحلي الدولي.

وطالبت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.